"Стахановским темпом": опозорившемуся Зеленскому пообещали переворот

Как успели заметить многие эксперты и пользователи Сети, практически каждый президент Украины успел пройти один и тот же путь. В начале карьеры на политика возлагают надежду на то, что именно он сможет спасти Украину.

Заканчивается все тем, что несчастного обвиняют во всех бедах страны и выходят на улицы, чтобы выразить ему протест. Быстрее всех разочаровать украинцев рискует Владимир Зеленский. Как показали результаты исследований общественного мнения, если в начале сентября к нему позитивно относились 72% граждан, то уже в октябре этот показатель снизился до 66%, к началу ноября достиг отметки в 64%, а согласно последним данным, и вовсе провалился до 52%.

"Зеленский стахановским темпом приближается к своему звездному часу – прослушиванию на Майдане "Геть комедіанта", – написал политолог Армен Гаспарян в своем "Телеграм". Учитывая радикальный настрой находящихся в оппозиции к украинскому лидеру националистов, протесты могут обернуться полноценным государственным переворотом, считают пользователи Сети.

Зеленский стахановским темпом приближается к своему звездному часу - прослушиванию на Майдане "Геть комедіанта". В начале сентября к нему позитивно относились 72% украинцев, в октябре - 66%, в начале ноября - 64%, а теперь - всего 52%