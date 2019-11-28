"Стахановским темпом": опозорившемуся Зеленскому пообещали переворот

Как успели заметить многие эксперты и пользователи Сети, практически каждый президент Украины успел пройти один и тот же путь. В начале карьеры на политика возлагают надежду на то, что именно он сможет спасти Украину.
Заканчивается все тем, что несчастного обвиняют во всех бедах страны и выходят на улицы, чтобы выразить ему протест. Быстрее всех разочаровать украинцев рискует Владимир Зеленский. Как показали результаты исследований общественного мнения, если в начале сентября к нему позитивно относились 72% граждан, то уже в октябре этот показатель снизился до 66%, к началу ноября достиг отметки в 64%, а согласно последним данным, и вовсе провалился до 52%.
"Зеленский стахановским темпом приближается к своему звездному часу – прослушиванию на Майдане "Геть комедіанта", – написал политолог Армен Гаспарян в своем "Телеграм". Учитывая радикальный настрой находящихся в оппозиции к украинскому лидеру националистов, протесты могут обернуться полноценным государственным переворотом, считают пользователи Сети.
Зеленский стахановским темпом приближается к своему звездному часу - прослушиванию на Майдане "Геть комедіанта". В начале сентября к нему позитивно относились 72% украинцев, в октябре - 66%, в начале ноября - 64%, а теперь - всего 52%— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) November 28, 2019
Отметим, многие избиратели, некогда поддерживавшие Владимира Зеленского, отвернулись от него. Кого-то не устроила неустойчивая позиция главы государства по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Значительная часть разочаровавшихся сделали это по экономическим проблемам. Как писали "Дни.ру", при новом президенте украинцы стали жить даже хуже, чем при Петре Порошенко.
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