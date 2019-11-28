Зеленского втянули в международный скандал

Представитель офиса президента Украины на своей странице в "Инстаграме" опубликовала фотографию, сделанную в столице Литвы Вильнюсе. "Платье для латвийской командировки", – сообщила она подписчикам.
После того как пользователи Сети в массовом порядке указали Юлии Мендель на то, что она перепутала названия двух прибалтийских стран, она изменила текст. "Платье для литовской командировки", – исправилась чиновница.
Промашку она оправдала неудачной попыткой пошутить. "Эх, троллинг не удался. Ладно, признаюсь: за время пребывания в должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду", – добавила пресс-секретарь Владимира Зеленского.
Однако если Мендель не ошиблась, а намеренно назвала Литву Латвией, это может быть расценено как еще более возмутительное поведение. Страны Прибалтики, как показала практика, весьма остро реагируют на вопросы правописания тех или иных географических названий на русском языке. Украинцам с их переживаниями насчет предлогов "в" и "на" это должно быть понятно.
Мендель уже называла Латвию Литвой, когда Зеленский в октябре совершал туда визит. А в июле пресс-служба президента Украины, рассказывая о его поездке в Канаду, назвала столицей этой страны Торонто. Этому обстоятельству и была посвящена заключительная часть текста.
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