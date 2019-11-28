На Украине признали собственные корабли консервными банками

Как успели заметить эксперты, практически любая украинская история, так или иначе связанная с политикой, движется по пути от одного скандала к другому, еще более абсурдному и унизительному. Провокация в Керченском проливе, которую устроил возглавлявший тогда страну Петр Порошенко, исключением не стала.
Все началось с того, что в погоне за своими политическими амбициями президент Украины намеренно подставил моряков, приказав им нарушить закон. Затем флот продемонстрировал свое бессилие.
Даже возвращение кораблей – жест доброй воли со стороны России – многие специалисты расценили как изощренное унижение Украины. Ну а после этого политики приложили максимум усилий для того, чтобы при упоминании флота страны и его боевых кораблей первой ассоциацией становились пропавшие унитазы.
Заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский сообщил, что ущерб на возвращённых Россией трёх кораблях, по предварительным данным, оценивается в 2,3 млн. долларов.— Голос Мордора (@spacelordrock) November 27, 2019
На самом деле примерно столько стоит весь военный флот Украины.
Попытка Владимира Зеленского исправить репутационный провал, выступив с пышной речью, успеха не возымели. Президенту Украины просто не поверили. "Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко", – цитирует RT Илью Киву.
В эфире телеканала Newsone украинский депутат напомнил, что в провокации в Керченском проливе принимали участие суда, которые не имели практически никакой боевой ценности. Они "простреливались даже учебными снарядами", добавил член Верховной рады. "Нам их не вернули, а отдали за ненадобностью", – заключил он.
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