На Украине продолжают пылать скандалы, разгоревшиеся после того, как Россия вернула задержанные во время провокации в Керченском проливе корабли. Пропали унитазы с этих судов или остались на месте, большой ценности они в любом случае не представляют, уверен депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

Как успели заметить эксперты, практически любая украинская история, так или иначе связанная с политикой, движется по пути от одного скандала к другому, еще более абсурдному и унизительному. Провокация в Керченском проливе, которую устроил возглавлявший тогда страну Петр Порошенко, исключением не стала.

Все началось с того, что в погоне за своими политическими амбициями президент Украины намеренно подставил моряков, приказав им нарушить закон. Затем флот продемонстрировал свое бессилие.

Даже возвращение кораблей – жест доброй воли со стороны России – многие специалисты расценили как изощренное унижение Украины. Ну а после этого политики приложили максимум усилий для того, чтобы при упоминании флота страны и его боевых кораблей первой ассоциацией становились пропавшие унитазы.

Заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский сообщил, что ущерб на возвращённых Россией трёх кораблях, по предварительным данным, оценивается в 2,3 млн. долларов.

На самом деле примерно столько стоит весь военный флот Украины. — Голос Мордора (@spacelordrock) November 27, 2019

Попытка Владимира Зеленского исправить репутационный провал, выступив с пышной речью, успеха не возымели. Президенту Украины просто не поверили. "Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко", – цитирует RT Илью Киву.

В эфире телеканала Newsone украинский депутат напомнил, что в провокации в Керченском проливе принимали участие суда, которые не имели практически никакой боевой ценности. Они "простреливались даже учебными снарядами", добавил член Верховной рады. "Нам их не вернули, а отдали за ненадобностью", – заключил он.