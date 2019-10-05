"Молодая гвардия" запускает новый сезон "Другого университета"

Ежегодный образовательный проект "Молодой Гвардии Единой России" "Другой университет" стартует в 50 российских регионах. С октября по декабрь его участники встретятся с известными политиками и лидерами общественного мнения, а также журналистами и блогерами.



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