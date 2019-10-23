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Визитку Путина готовы отдать за два миллиона

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Удивительно, но факт. На одной из торговых площадок сети продают визитку Путина. Владелец готов расстаться с ней за два миллиона рублей.
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Карточка лежала у хозяина почти 20 лет. Даже любопытно, как она не затерлась. Стоит отметить, что на тот момент Владимир Владимирович возглавлял комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. 

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Как утверждает владелец любопытной вещицы, визитка была выдана его отцу много лет назад. Правда, подробности передачи контактов так и остаются неизвестными – продавец по какой-то причине не стал сообщать эту историю. Впрочем, он отметил, что карточка двухсторонняя у нее имеются надписи на русском и английском языках.

"Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее", – написал владелец в тексте объявления. Мужчина разместил лот в категории "хобби и отдых" и отнес к типу "вещи знаменитостей, автографы".

Чем обусловлена столь высокая цена бумаги – в два миллиона – неизвестно, ведь вряд ли указанные на ней контактные данные актуальны по сей день. Тем не менее, владелец не намерен торговаться и принимать как оплату меньшую сумму, отмечает телеканал "Царьград".

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Публикация от В.В. Путин (@putin.life)

Кроме того, телеканал "360" сообщает, что почти неделю назад на той же торговой площадке появился якобы "100%-й оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 90-е. Продавец потребовал за карточку 950 тысяч рублей.

Помимо этого, на сайте объявлений размещены всего четыре предложения с "визитками Путина". Их цена варьируется от минимальной – 200 тысяч рублей – до астрономической в два миллиона. Стоит отметить странную закономерность – все продавцы визиток президента из Петербурга.

Автор: 23 октября 2019, 15:38

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