Оскорбившего Путина журналиста доставили на допрос

Позволивший нецензурную брань в адрес российского президента Владимира Путина грузинский журналист Георгий Габуния допрошен Генпрокуратурой Грузии. Его показания нужны были в рамках дела о хищении на телеканале "Рустави-2", откуда Габунию недавно уволили.
По информации СМИ, журналиста подозревают в превышении полномочий и присвоении денежных средств телекомпании. Сам он комментировать что-либо отказывается, ссылаясь на то, что следствие взяло с него подписку о неразглашении.
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