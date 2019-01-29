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Общество

В Тюмени провели уникальную операцию пациенту с инфарктом кишечника

прочитано 268 раз

Тюменские медики выполнили сложнейшую операцию пациенту с так называемом инфарктом кишечника – у мужчины развилась полутораметровая гангрена тонкой кишки на фоне проблем с сердцем, сообщает портал nashgorod.ru.

Отмечается, что 72-летний мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии. В результате, поврежденная часть кишечника была удалена. 

29 января 2019, 20:03

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