В Тюмени провели уникальную операцию пациенту с инфарктом кишечника

Тюменские медики выполнили сложнейшую операцию пациенту с так называемом инфарктом кишечника – у мужчины развилась полутораметровая гангрена тонкой кишки на фоне проблем с сердцем, сообщает портал nashgorod.ru.
Отмечается, что 72-летний мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии. В результате, поврежденная часть кишечника была удалена.
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