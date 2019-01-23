Бедным россиянам вместо мяса предложат жуков и гусениц

В ближайшие 10 лет социально незащищенные россияне вынуждены будут полностью отказаться от мяса в своем рационе. Возможно, им придется заменить его на съедобных насекомых. Об этом пишет портал udm-info.ru со ссылкой на главу Россельхознадзоре Сергея Данкверта.
Чтобы избежать такого развития событий, по мнению чиновника, необходимо вернутся к коммунизму или смириться с мыслью о питании кузнечиками.
Супруга была заинтересована в гибели музыканта
Ясновидящую назвали мошенницей
Актер рассказал о случившемся
Ольга Казаченко поспешила сделать селфи с умирающим