В России тайно построили второй Крымский мост

Еще один "Крымский мост" появился в России. Так назвали переправу через реку Сосна жители Орловской области.

Открытия моста жители Орловской области ждали долгих три года. Название отражает ожидания людей - переправа существенно облегчит им жизнь.

"В этом году нам удалось запустить три года не реализовавшийся проект – Беломестненский мост. Как у нас говорят, это наш орловский "Крымский мост". Он соединяет две территории через реку Сосна", – рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным врио главы Орловской области Андрей Клычков.

Исполняющий обязанности губернатора открыл мост 15 июля. Конструкцию обновили колонны мотоциклистов, автомобилистов, по ней прошли и пешеходы. И это, по словам Клычкова, не единственная масштабная стройка в Орле. Заканчивается проектирование крупнейшего "Красного моста". Начат ремонт другого моста – "Дружбы".

В 2019 году начнется строительство западного обхода города Орла, уже подписано инвестиционное соглашение. Клычков подчеркнул в беседе с президентом, что проект рассчитан на два года. Он привлекателен тем, что освободит город от транзитного транспорта. При этом на не будет затрачено ни копейки бюджетных средств.

Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) 3 Сен 2018 в 1:09 PDT

Президент поинтересовался у врио губернатора, получила ли область финансирование по линии здравоохранения – на то, что деньги не попадают по назначению, жители Орла пожаловались Путину во время Прямой линии. Клычков сообщил, что область получила 500 миллионов рублей. Деньги пошли на закупку медицинского оборудования, строительство фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленной местности, покупку мобильного мамографа, пишет "Комсомольская правда".