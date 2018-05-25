Когда мир прекратит кошмарить Россию

Предстоящий чемпионат мира по футболу стал костью в горле у некоторых политиков на Западе. Складывается впечатление, что часть мирового сообщества активизировалась перед началом мундиаля но не с целью победить в честной игре, а втоптать в грязь Россию и лишить ее права проведения международного турнира.

Чуть ли не ежедневно выдвигаются все новые и новые обвинения в адрес России. Очевидно, что поставленная задача – сорвать спортивное событие мирового масштаба. Выполнить этот заокеанский заказ всеми силами стараются выслуживающиеся перед США страны.

В том, что заказчики фейковых обвинений находятся в Вашингтоне, можно уже не сомневаться. Проводимая Штатами политика управляемого хаоса охватывает новые территории, но Россия для Америки – очень крепкий орешек. Поэтому в отношении нас американцы действуют чужими руками, как говорится, через третьих лиц.

Вот, к примеру, сегодня, 25 мая Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении "Боинга" на Украине. Со дня катастрофы рейса МН17 прошло почти четыре года, а расследование этого преступления никак не закончится.

При этом международная следственная группа не слышит наши доводы и отказывается включать в свой состав российских специалистов и экспертов.

А между тем Россия уже давно доказала, что не имеет никакого отношения к катастрофе в небе над Украиной и гибели почти 300 человек. Но это не мешает Европейскому союзу и НАТО требовать от нашей страны признания совей ответственности за крушение малайзийского самолета. Так и хочется спросить у господ из этих организаций: "Простите, а часовню тоже мы развалили?"

Помимо жертв крушения самолета в Донбассе, на Россию уже повесили и отравление Скрипалей в Британии, и государственную политику поддержки допинга в спорте. Но ни в одном их этих трех случаев железных доказательств причастности пресловутой руки Кремля не было, да и не будет. Потому что, если бы все это было так, как утверждают на Западе, хоть какие-то утечки на эти темы просочились в прессу.





На фоне непрекращающихся обвинений в адрес России, из Вашингтона как бы невзначай звучат заявление в стиле: сознайтесь, вам скидка выйдет. Госдеп, комментируя последний доклад международной следственной группы по делу о малайзийском Боинге, выразил доверие представленным сведениям и призвал Россию прекратить лгать и прояснить участие страны в трагедии. Вроде бы мы здесь ни при чем, но врет почему-то только Россия.

"Запад продолжает реализовывать теорию первого человека и пытается любой ценой добиться унижения России. Сейчас мы являемся свидетелями перехода партии в эндшпиль, ведь до начала чемпионата мира по футболу остается совсем немного времени", – отметил в интервью Dni.Ru политолог и публицист Армен Гаспарян.





По его мнению, вслед за допинг-скандалом, делом Скрипалей и обвинений России в трагедии с малайзийским "Боингом" должно последовать что-то важное и непредсказуемое. Например, скоропостижная смерть информатора WADA Григория Родченкова или шпиона Сергея Скрипаля в день открытия мундиаля.

С таким же успехом в этот день Вооруженные силы Украины могут начать широкомасштабное наступление в Донбассе, предположил Гаспарян. "Наконец, у одного из наших футболистов могут обнаружить допинг, хотя кроме тормозной жидкости у них вряд ли что-то можно найти", – заметил с иронией политолог.





Время работает против Запада, продолжил эксперт. После закрытия чемпионата мира, уверен он, у России снимется эмбарго на многие вещи и она сможет ответить на все обвинения в свой адрес, резюмировал Армен Гаспарян.