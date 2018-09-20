Украинцы встали на защиту террориста из "ИГ"

Генеральная прокуратура Украины приняла решение об экстрадиции в Россию Тимура Тумгоева. Являясь российским гражданином, он принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". После бегства оттуда примкнул к одному из украинских батальонов, в составе которого воевал в Донбассе против местных жителей.

Протестовать против экстрадиции террориста в Россию, где его ждет правосудие, вышли порядка 500 бывших участников боевых действий в Донбассе и националисты, пишет портал newizv.ru. Участники протеста попытались прорваться к зданию Верховной рады. В правоохранителей они бросили дымовую шашку и петарду.