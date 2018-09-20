Популярного рэпера подозревают в педофилии

На рэпера Дрейка накинулись из-за дружбы с 14-летней актрисой Милли Бобби Браун. Поклонники обвинили певца в педофилии, передает "360".

На страшные подозрения народ навела сама девушка. Милли выложила в Сеть видео, в котором рассказала, что советуется с музыкантом по поводу личной жизни. А после актриса отметила, что обожает Дрейка и считает его образцом для подражания, пишет НСН.

Народ заявил, что такая дружба неуместна. Фанаты посоветовали музыканту держаться подальше от девочки-подростка.