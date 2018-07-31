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Общество

Американцы испугались "Адмирала Горшкова"

Фото: wikipedia.org
Вооружение российского фрегата "Адмирал Горшков" впечатлило экспертов из США. Они признали, что корабль превосходит американские аналоги по вооружению. 
прочитано 373 раза

Журналисты американского издания Buisness Insider сравнили фрегат "Адмирал Горшков", на днях включенный в боевой состав Военно-морского флота России, и корабль ВМС США LCS (Littoral Combat Ship).

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Преимущество российского фрегата в вооружении для экспертов очевидно. На его борту – ракеты "Калибр" и "Оникс", зенитные ракетные комплексы "Полимент-Редут", а на корме размещены 130-миллиметровые орудия. Американский LCS оснащен лишь 57-миллиметровыми орудиями. 

Торжественная церемония приема головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в состав ВМФ России состоялась 28 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге. На корабле был поднят Андреевский флаг.

"Адмирал Горшков" – первый фрегат проекта 22350. Его заложили на верфи в 2006 году. Корабли этой серии предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на Buisness Insider.

Фрегат водоизмещением 5,3 тысячи тонн и длиной 135 метров развивает скорость до 29 узлов. "Адмирал Горшков" способен уничтожать надводные и наземные цели артустановками и ракетами – сверхзвуковыми "Яхонтами" и крылатыми "Калибрами". 

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Автор: Андрей Евлампиев31 июля 2018, 11:19
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