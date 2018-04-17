Российские подлодки несколько дней гоняли у Сирии беспомощных британцев

Британская субмарина класса Astute пыталась выпустить ракеты "Томагавк" по сирийским объектам. Совершить атаку помешали две российские подлодки и воздушное судно, которые несколько дней блокировали им путь.



Пока Тереза Мэй принимала решение об ударе по Сирии, в водах Восточного Средиземноморья разворачивалась драма. Вооруженную подлодку Королевских ВМС преследовали две российские субмарины, которые за необычайную трудность обнаружения окрестили "Черными дырами".

Кроме того, поиском британского военного корабля занимались два российских фрегата и одно противолодочное воздушное судно. Из-за этого подлодка класса Astute не смогла приблизиться на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии, пишет Ura.ru.

В последние годы на фоне роста напряженности британские и российские подлодки начали все чаще преследовать друг друга в Северной Атлантике, Северном море и Средиземноморье. Однако это состязание стало первой "подводной дуэлью", которая состоялась незадолго до нанесения военного удара, передает сайт "Комсомольская правда".

Сообщается, что британское судно прикрывал американский флот, который отправил патрульный самолет в Восточное Средиземноморье для слежки за российскими силами. Американское воздушное судно этого типа оснащено поисковыми сенсорами и может нести на борту ракеты и торпеды.

Охоту возглавляли подводные лодки проекта "Палтус", которые действуют с российской базы в сирийском Тартусе. На них стоят два дизельных генератора и электрический двигатель, который позволяет им действовать с исключительной скрытностью. На борту судов этого типа могут находиться торпеды, а также крылатые и противолодочные ракеты.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция, нарушая все нормы международного права, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Поводом для этого стала предполагаемая химическая атака сирийской армии в городе Дума. В России уверены, что это намеренная провокация, основанная на постановочном видеоролике.