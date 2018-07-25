В мозге любительницы немытых фруктов завелись черви

В головном мозге девочки из Индии, которая ела немытые фрукты, поселились личинки глистов. Банальная лень обернулась для ребенка тяжелыми последствиями.



Восьмилетняя уроженка Нью-Дели неожиданно начала жаловаться на невыносимые мигрени. Врачи заподозрили у девочки кисту и прописали высокую дозу стероидов.

Однако лекарства лишь навредили пациентке: ребенок поправился на 20 килограммов и перестал ходить. Кроме того, начались проблемы с дыханием.

Через полгода отчаявшиеся родители показали свое чадо другому доктору, пишет издание Daily Mail. Выяснилось, что у девочки цистицеркоз мозга – в ее голове поселились личинки свиного цепня.

Медики пришли к выводу, что заражение стало возможным либо из-за немытых фруктов, либо из-за недоваренной свинины. Попав в кишечник, личинки добрались до мозга через кровеносную систему и стенку кишки. Пройдя курс лечения, маленькая пациентка начала двигаться, сбросила лишний вес и стала посещать школу.

Ранее сообщалось, что из глаз жительницы США вытащили несколько десятков червей. Часть она достала сама, после чего отправилась к врачу. До этого девушка мучилась из-за сильных головных болей и воспаления роговицы. По словам экспертов, она могла заразиться от мух.