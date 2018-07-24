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Общество

К западным границам России стягивают военную технику

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Сухопутные войска показали хорошую готовность. Вблизи границ появляются новые воинские части.
прочитано 2479 раз

За последние два года Россия укрепила западную границу 70 военными соединениями, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщает ТАСС. Он отметил, что этого требует "складывающаяся обстановка". Для этого, полагает глава ведомства, необходимо непрерывное совершенствование боевого состава войск, а также системы их базирования.

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 Сергей Кужегетович Шойгу

Сергей Кужегетович Шойгу министр обороны России

Министр сообщил, что в Западном военном округе сформированы в том числе две дивизии и три бригады. Это подразумевает создание необходимой инфраструктуры – до конца года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

Шойгу обратил внимание, что за последнее время в округе были проведены более 350 внезапных проверок, которые констатировали качественный рост уровня подготовки войск и их готовность к решению задач. Министр добавил, что особое внимание уделяется подготовке региональной группировки войск Белоруссии и России. Уже ведется подготовка к совместным учениям, они пройдут в следующем году. Хорошую готовность показали и сухопутные войска в целом, подчеркнул Шойгу – с 2016 года было проведено более 750 их проверок, в том числе 530 внезапных. 

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24 июля 2018, 17:48

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