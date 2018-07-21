Ветеран армии прославилась сексуальными фото

Алисия Маген проходила службу в Военно-воздушных силах США в качестве врача-дантиста. Однако она завершила службу в армии, а свои ветеранские будни посвятила своему аккаунту в Instagram. Своим подписчикам она рассказывает о спортивных тренировках, для каждой из которых подбирает откровенный костюм. Часть зрителей приходит за полезными советами, другая – именно за сексуальными снимками красотки.
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