Девушка приободрила голой грудью грустившего в пробке Бекхэма

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм стал невольным свидетелем обнажения поклонницы, сообщает The Sun. Забавный случай произошел в американском штате Флорида, куда спортсмен приехал на деловую встречу.



Экс-игрок был не в духе – сборная Англии вылетела из ЧМ-2018. Девушка заметила Бекхэма, стоявшего в пробке, после чего высунулась из окна авто и оголила грудь прямо во время движения. Реакция Бекхэма неизвестна, но остальные водители были в восторге.