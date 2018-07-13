Девушка приободрила голой грудью грустившего в пробке Бекхэма

Бывший
футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм стал невольным свидетелем обнажения поклонницы, сообщает The Sun. Забавный случай произошел в американском штате
Флорида, куда спортсмен приехал на деловую встречу.
Экс-игрок был не в духе – сборная Англии вылетела из ЧМ-2018. Девушка заметила Бекхэма, стоявшего в пробке, после чего высунулась из окна авто и оголила грудь прямо во время движения. Реакция Бекхэма неизвестна, но остальные водители были в восторге.
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