В Европе ужесточили контроль границ из-за встречи Путина и Трампа

Временный контроль на внутренних границах с ЕС вводит Финляндия. По замыслу властей, это усилит безопасность перед встречей президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки 16 июля. Пограничный контроль продлится четыре дня.



Как отметили в МВД Финляндии, решение направлено в том числе на "установление лиц, которые могут представлять опасность". Меры коснутся не всех граждан, а лишь тех, в ком сотрудники МВД страны увидят угрозу.