В Европе ужесточили контроль границ из-за встречи Путина и Трампа

Временный
контроль на внутренних границах с ЕС вводит Финляндия. По замыслу властей, это
усилит безопасность перед встречей президента России Владимира Путина и
главы США Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки 16 июля. Пограничный
контроль продлится четыре дня.
Как отметили в МВД Финляндии, решение направлено в том числе на "установление лиц, которые могут представлять опасность". Меры коснутся не всех граждан, а лишь тех, в ком сотрудники МВД страны увидят угрозу.
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