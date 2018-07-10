На Западе издеваются над трагедией подлодки "Курск"
По сюжету главным героем будет шпион, задача которого – найти на субмарине секретные данные о неких новейших торпедах. Закончится игра крушением, сообщает Play Ground.
Релиз игры состоится 11 октября для PC. На Xbox One и PS4 игра выйдет в начале следующего года.
У россиян новая игра вызвала негодование. "Объясните мне, пожалуйста, я, видимо что-то не понимаю. "Курск" утонул сравнительно недавно, на нем погибло 118 человек, а тут мне предлагают поиграть в их гибель. Это глупость, подлость или нормальное течение времени?" – цитирует автора Telegram-канала Fingy missed everything газета "Взгляд".
Пользователи Сети увидели в создании компьютерной игры издевательство и желание хайпануть на громкой трагедии.
Некоторые блогеры предлагают полякам создать игру на основе трагедии в Смоленске в 2010 году, когда в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский. При этом они подали идею сюжета. Например, шпион из России проникает на борт Ту-154 с Качиньским, чтобы украсть чертежи секретного вооружения, а потом неудачно сажает самолет.
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