Умер создатель подлодки "Курск"

В Санкт-Петербурге скончался знаменитый советский и российский инженер, один из создателей подводной лодки "Курск" Игорь Баранов. О его смерти сообщили в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин".
"Да, это произошло накануне", – заявил собеседник агентства "Интерфакс". Решается вопрос о проведении траурных мероприятий.
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