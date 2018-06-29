Русофоб Зеленский сделал неожиданное заявление

Популярный на Украине актер, сценарист, продюсер и юморист Владимир Зеленский, известный не только своими проектами, но и подчас русофобскими высказываниями, предложил лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку объединить усилия. Полный экспрессии пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

На Украине идет активная подготовка к грядущим выборам президента, в связи с чем все новые и новые общественные и политические деятели в стране решаются на смелые высказывания. Святослав Вакарчук, которого многие знают как солиста группы "Океан Эльзы", заявил о президентских амбициях.

Высказаться более однозначно ему предложил юморист Владимир Зеленский. Сделал он это достаточно эмоционально и понятно для всех, кто в курсе подоплеки событий. Однако для несведущего человека слова комика могут показаться набором никак не связанных предложений.

"В этот день у меня только один вопрос. Слава, ну что? Ты да или нет? Потому что, если ты железно да или точно нет – ну тогда и я", – отметил он в видеообращении на своей странице в Facebook. "А то все снова спрашивают, что я... А что я? Я-то понятно. Что ты? Просто, если ты и я – то это мы, понимаешь? А если мы – то это все", – добавил Зеленский.

Подписчикам юмориста не пришлось объяснять, что он имел в виду. Они моментально сообразили, что в своем неожиданном заявлении Владимир Зеленский поддержал Святослава Вакарчука, решившегося на противостояние с президентом Украины Петром Порошенко. Учитывая народную любовь к обоим деятелям культуры, можно предположить, что у лидера Незалежной появится серьезный конкурент на выборах.