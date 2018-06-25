Вокалист "Океана Эльзы" объявил охоту на Порошенко

Лидер украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал бороться против режима Петра Порошенко. Музыкант назвал политическую систему на Украине "раковой опухолью".

Певец выступил перед выпускниками Украинской академии лидерства. Обращаясь к молодежи, он отметил, что она должна превратиться в "охотников" на "нечестность и коррупцию", которые, по мнению Вакарчука, присущи украинской власти во главе с Петром Порошенко.

"Вы как охотники против системы должны выследить ее, найти ее, нацелиться на нее и уничтожить ее", – заявил музыкант, выступление которого опубликовано в YouTube. Он назвал политическую систему в стране "раковой опухолью" и призвал ее сменить.

Артист подчеркнул, что главная черта нынешней системы на Украине – страх. По его словам, политическая власть "боится всего на свете: избирателей, проигрыша на выборах, потери украденных денег, международных организаций, а также России, США, Китая и Евросоюза.

"Пусть они знают, что вы знаете, что они вас боятся. Пусть они знают, что вы знаете, что они должны уйти", – заявил исполнитель. По словам Святослава Вакарчука, место чиновников должны занять представители народа. "Этот талантливый народ так много страдал, что уже пора сказать: хватит", — обратился певец к молодежи.