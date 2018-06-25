Вокалист "Океана Эльзы" объявил охоту на Порошенко
Певец выступил перед выпускниками Украинской академии лидерства. Обращаясь к молодежи, он отметил, что она должна превратиться в "охотников" на "нечестность и коррупцию", которые, по мнению Вакарчука, присущи украинской власти во главе с Петром Порошенко.
"Вы как охотники против системы должны выследить ее, найти ее, нацелиться на нее и уничтожить ее", – заявил музыкант, выступление которого опубликовано в YouTube. Он назвал политическую систему в стране "раковой опухолью" и призвал ее сменить.
Артист подчеркнул, что главная черта нынешней системы на Украине – страх. По его словам, политическая власть "боится всего на свете: избирателей, проигрыша на выборах, потери украденных денег, международных организаций, а также России, США, Китая и Евросоюза.
"Пусть они знают, что вы знаете, что они вас боятся. Пусть они знают, что вы знаете, что они должны уйти", – заявил исполнитель. По словам Святослава Вакарчука, место чиновников должны занять представители народа. "Этот талантливый народ так много страдал, что уже пора сказать: хватит", — обратился певец к молодежи.
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