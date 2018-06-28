Канадца посадили за брак с десятками женщин

Житель Канады
приговорен к шести месяцам ареста за полигамию, сообщает EG.ru. Согласно
постановлению суда, Уинстон Блэкмор в ближайшее время сможет ходить на работу и
обращаться к врачам.
Мужчина был признан виновным в том, что у него 24 жены. Как выяснилось, в новые браки канадец вступал при наличии предыдущих, однако разводиться не спешил. Процесс многоженства занял у Блэкмора 24 года.
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