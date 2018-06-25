"Накроет США и Европу": в России рассекретили мощность ядерной торпеды

В России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом. Эксперты отметили, что ее будет почти невозможно перехватить.

Один из создателей отечественного торпедного оружия Шамиль Алиев рассказал о концепции Сахарова. По его словам, задача этого оружия – "уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде".

Кроме того, эксперт объяснил, что ранее эту идею не претворяли в жизнь из-за отсутствия денег. Алиев напомнил, что ни одна разведка в мире не отрицала создание Москвой инновационных видов вооружений, таких как гиперзвуковая система "Авангард", передает РИА Новости.

Капитан первого ранга, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, в свою очередь, поведал о мощности оружия. По его мнению, развитие идеи академика Андрея Сахарова позволит создать торпеду, которая "способна инициировать гиперцунами".

Сивков подчеркнул, что такое цунами способно накрыть территорию США, а также европейское побережье, пишет НСН. При этом данную торпеду почти нельзя перехватить, утверждает аналитик.

Также эксперт высказался о важности боеприпасов для решения задачи противометеоритной защиты. "Обычными бомбами эту задачу не решить – мощности не хватает, поэтому создание такого боеприпаса – жизненно необходимая вещь. Глубина воронки при взрыве такого боеприпаса может достигать порядка 400-450 метров, а диаметр – порядка 6 километров", – резюмировал Сивков.

