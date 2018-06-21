Украинский генерал метит в Москву и Петербург новыми ракетами
Из имеющихся разработок он назвал ракеты "Гарпун" и "Гром-2". При этом генерал признал, что до столицы России они не долетят.
"А дальность должна быть несколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например, европейскую часть Российской Федерации", – цитирует Романенко "Обозреватель". Он отметил, что эти ракеты должны доставать до Москвы и Санкт-Петербурга.
Украинец добавил, что у страны при создании ракет могут возникнуть проблемы. Например, с международным ограничением по дальности. В пример он привел допустимую для Украины дальность ракеты класса "земля-земля" – до 300 километров.
При этом генерал порассуждал, как обойти запреты. Лазейку Романенко нашел для ракет воздушного базирования. Он предложил поднимать их на самолете и запускать. "Нам надо иметь такое ракетное оружие, и мы над ним работаем", – резюмировал генерал. По его словам, "получение отдельных образцов – вопрос одного-двух лет".
Ракеты, произведенные ГК «Укроборонпром» и Государственным космическим агентством Украины, успешно прошли испытания на макс. дальности. pic.twitter.com/IzKBS9NKCV— InfoResist (@InfoResist) 21 марта 2017 г.
Напомним, ранее украинский генерал поразил журналистов
"железной логикой". По словам Игоря Романенко, если бы у России
действительно была ракета с ядерной энергетической установкой, Владимир Путин
"не боролся бы с Украиной".
Женщина считает, что юношу продвигает некий спонсор
Телеведущая приняла участие в блиц-опросе
Популярная певица дала откровенное интервью
Поющей ведущей подобрали жениха