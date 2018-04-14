Володин: США вовлекают мир в войну

Нанося ракетные удары по суверенной Сирии, США действуют вне рамок международных правовых норм. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ночной удар коалиции агрессией.

Втягивание в эту агрессию европейских стран ни к чему хорошему не приведет, считает Володин. "Мир не в первый раз сталкивается с тем, что США действуют в обход ООН. Последствия самым негативным образом скажутся на усилиях по борьбе с международным терроризмом и под ударом в итоге окажется не только народ Сирии, но и другие страны, в первую очередь – страны Европы", – отметил спикер Госдумы.

"США вовлекают мир в войну. Их необходимо остановить", – резюмировал Володин.



Ранее президент России Владимир Путин сделал официальное заявление по поводу ракетного удара США и их союзников. Российский лидер подчеркнул, что после произошедшего Москва созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

"Совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", – подчеркнул российский лидер. Он напомнил, что похожим образом события развивались год назад. Тогда под предлогом якобы совершенной химической атаки была атакована сирийская военная база. На этот раз американские военные оправдали свою агрессию сообщениями о применении газа в Думе.

Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военные помогают законному правительству страны бороться с терроризмом.

Владимир Путин отметил, что история расставит все по своим местам. "Она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", – подчеркнул президент России.





В Сирии в ходе ночного удара было выпущено более сотни крылатых ракет. Российских военных об атаке предупредили французские коллеги. ПВО России в отражении ударов не участвовали, но, как уверяют в Минобороны, сирийцы сбили многие ракеты своими комплексами, произведенными еще в СССР: С-200, "Бук", "Квадрат".

По предварительным данным, жертв нет, но имеются раненые среди мирных сирийских граждан. МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада. Ракетный удар по Сирии уже осудили Иран, Куба, Россия и Белоруссия.