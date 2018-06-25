"Хочется в грязь макнуть": оплевавшую россиян писательницу спустили на землю

Писательница Людмила Улицкая вызвала негодование у пользователей Сети, назвав Россию агрессивной страной и "мировой провинцией". Эксперты убеждены, что литератор, может, и хотела поднять важный вопрос о насущных проблемах, но явно сделала это в некорректной форме.



Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян подробно объяснил, почему громкие заявления Улицкой не имеют под собой оснований. Он убежден, что писательница продолжает печальную тенденцию "творческой элиты", которая уехала за границу и принялась критиковать россиян.

"Видимо, там им живется скучно. Очень хочется россиян в грязь макнуть", – начал эксперт. Он напомнил, что Улицкая приняла эстафету от Серебрякова, который недавно "отличился" в аналогичной ситуации.

"Нравится ей жить в Италии? Да на здоровье! Вот пусть и живет там проблемами своей новой страны. Так нет же, очень ей хочется собственную страну и ее граждан ущипнуть, да побольнее", – рассуждает Манукян. Специалист подчеркнул, что россияне не агрессивные и не отсталые — среди соотечественников есть самые разные люди. "Как и в любой другой стране, здесь найдутся и негодяи, и люди с душой и сердцем. Однако "богеме" почему-то очень хочется видеть в России только грязь. Бог им судья", – резюмировал Манукян.

Точку зрения эксперта разделила общественный деятель Мария Арбатова, которая рассказала, почему не согласна с литератором. По мнению Арбатовой, Улицкая выбрала неудачный контекст для таких заявлений, передает НСН.

"По крайней мере, не на фоне Украины об этом говорить, не украинским журналистам. С этой точки зрения я считаю это интервью таким чисто пропагандистским, идеологическим и не очень мне симпатичным", – пояснила она. Арбатова подчеркнула, что часто встречает талантливых соотечественников, что противоречит словам о том, что культура в России якобы находитcя в упадке.

Писатель, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, также не остался в стороне и отреагировал на заявление Улицкой, передает Пятый канал. Он убежден, что от людей из "самопровозглашенной российской интеллигенции" странно слышать нравоучения в духе: кто такие русские и почему они такие.

"Улицкая говорит о "низости" нашей культуры, но ведь она сама – конкретный представитель этой самой культуры", – сказал Пучков. Он отметил, что в этом случае "низость" российской культуры можно определять "конкретно по самой писательнице".