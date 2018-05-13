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Шоу-бизнес

Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Король российской эстрады Филипп Киркоров назвал свой клип на песню "Цвет настроения синий" зеркалом, в котором отражается современное общество. Многие восприняли это заявление как оскорбление.
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Певец стал главным героем передачи на телеканале НТВ. Он заявил, что всегда находятся те, кто остается недоволен его творчеством.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Киркоров уверен, что некоторым его клип не нравится, потому что он наглядно показывает процессы, которые происходят в обществе. "Мы создали видео, в котором есть срез сегодняшнего дня и сегодняшних пороков, над которыми мы смеемся, которые со стороны выглядят нелепо, и над этим поведением мы и посмеялись", – отметил популярный исполнитель.

Артист подчеркнул, что старается всегда все делать вопреки: его это куражит и заводит. Обращаясь к тем, кто захотел лишить его звания Народного артиста России с помощью петиции, он пообещал новый клип, который, по его мнению, будет "еще круче".

На скандальное заявление Киркорова отреагировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "В последнее время среди "творческой богемы" наметился какой-то странный тренд – оскорблять россиян. Причем, по нескольким проявлениям хамства и невежества, с которыми они столкнулись лично, делают выводы обо всех гражданах страны. Они это называют срезом общества. Серебряков в подмосковной деревне его нашел, Дюжев в очереди в аэропорту, которая его не пропустила вперед, Козловский в интернете под своим трейлером к фильму, где ему нагрубили футбольные фанаты, ну а Макаревич и вовсе сослался на гипотетических телезрителей, которых он и в глаза не видел, но он уверен, что им включают 25 кадр на ТВ. Но дальше всех пошел Филипп Киркоров", – заявил он.

По словам Манукяна, клип Киркорова если и следует считать зеркалом, то только кривым. "Это его личное кривое зеркало и не надо в него предлагать смотреться россиянам, они в нем все равно себя не увидят. Да, я понимаю, что на Рублевке наверное срез общества видится иным, так пусть они и смотрят там друг на друга, а в жизнь простых людей не лезут. Нет, я конечно понимаю, что согласно русской поговорки "Свинья везде грязь найдет", но зачем они все это проецируют на страну? Почему они не говорят об одаренных детях? Почему не рассказывают о молодежи, которая предпочитает ЗОЖ?" – возмущается специалист.

Кроме того, эксперт раскрыл секрет успеха клипа. "Сделать хайп на позитиве невозможно. Ровно поэтому они взяли грязь к себе в помощь, чтобы на ней зарабатывать. Они нашли выгодную фишку – с грязи собирать сливки и эту же "грязь" обличать, говоря о том, что именно она и является нормой современной жизни", – отметил он. Манукян считает, что по похожей схеме работают и ведущий Андрей Малахов, и певица Ольга Бузова, и светская львица Ксения Собчак. По его мнению, поступать так с людьми по-настоящему подло.

Напомним, что клип на песню "Цвет настроения синий" был опубликован в Сети 27 апреля. На момент написания публикации его посмотрели свыше 23,5 миллиона раз.

Автор: Евгений Мышко13 мая 2018, 16:52
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