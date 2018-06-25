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Общество

"Отсталые и агрессивные": известная писательница унизила россиян

Людмила Улицкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Titov
Писательница Людмила Улицкая в интервью телеведущему Дмитрию Гордону на одном из украинских каналов заявила об отсталости России перед Европой. По ее мнению, процесс развития нашей страны – "архаическое движение", которое "идет поперек всему цивилизационному процессу".
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Отвечая на вопрос ведущего, есть ли какой-либо ген, который мешает россиянам стать европейцами, писательница заявила, что все дело в цивилизационном процессе. "Мы не можем стать европейцами. Нам нужно еще 150 лет, а может, больше", – сказала Улицкая в интервью на телеканале "112 Украина". По ее словам, существует "разница догоняния", которую якобы чувствуют россияне, общаясь с жителями других стран.

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На ее взгляд, чтобы выйти из этой ситуации, жителям нашей страны необходимо повысить культурный и образовательный уровень. "К сожалению, у нас сейчас очень падает образовательный уровень и уровень культуры", - полагает писательница.

При этом она уверена, что россияне излишне агрессивны. "Мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем", – добавила литератор. По ее словам, не нужно злиться, раздражаться или впадать в отчаяние.


В свою очередь телеведущий Владимир Познер полагает, что агрессивность свойственна любой стране в переходный период. Журналист полагает, что этот исторический этап проходит очень трудно во всех обществах. "И я в этом смысле разделяю точку зрения Улицкой", – прокомментировал ведущий слова литератора.

Вместе с тем он не согласился с ее словами о том, что Россия идет "поперек цивилизационного процесса". По словам Познера, наша страна как раз сейчас идет в этом русле после "абсолютно нецивилизационного состояния", под которым он имеет в виду советское время.

Автор: Иван Поляков25 июня 2018, 14:23

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