Ненавидящий Россию Кикабидзе сделал признание дочке Немцова

Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе в интервью Жанне Немцовой рассказал, почему обрадовался распаду СССР. Актер заявил, что по такому случаю накрыл с друзьями стол и сильно напился.



По его словам, было нелегко осознавать, что Советского Союза больше нет. "Когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах", – заявил Кикабидзе в интервью дочери покойного политика Бориса Немцова.

Кроме того, артист признался в своей ненависти к гербу Советского Союза. По его словам, тот факт, что главный символ страны состоял из серпа и молота говорит о "хреновой жизни страны". Тем не менее актер признал, что в СССР были и плюсы. "Люди друг друга больше уважали, духовность была", – добавил народный артист Грузии.

Говоря о конфликте между Россией и Грузией, Кикабидзе выразил уверенность, что избежать его было нельзя. По его словам, Москва якобы проводит "ползучую аннексию" кавказской республики. "В 35 километрах от Тбилиси в стороне гор натянута проволока, а за ней ходят российские военные", – посетовал он.





Ранее Кикабидзе уже критиковал действия России за "передвижение" границы Южной Осетии. В 2015 году он заявил, что "русские скоро дойдут до Тбилиси". По его словам, Тбилиси никогда не смирится с действиями Москвы в непризнанной республике.

Он подчеркнул: если Россия не остановится, то грузинская столица будет оккупирована. "Это передвижение границы не закончится, если мы не приглядим за этим делом!" – заявил артист в интервью изданию "Палитра недели".

Напомним, конфликт между Грузией с одной стороны и Россией, Абхазией и Южной Осетией с другой произошел в начале августа 2008 года и вошел в историю как Пятидневная война. Части российской армии провели операцию по принуждению Грузии к миру, вытеснили ее армию из самопровозглашенных республик. Позже Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.