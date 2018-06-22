Кикабидзе опорочил память погибшего в ВОВ отца

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе уже отличался русофобскими высказываниями. Однако на этот раз артист прошелся ядреным словцом не только по стране, но и по одному из самых близких людей в его жизни.



В свежем интервью Кикабидзе был предельно откровенен. Он начал с того, что всегда ненавидел герб Советского Союза.

"Это же надо было... Какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать? Это все было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны", – заявил он.

Актер уточнил, что единственный плюс той эпохи – взаимоуважение людей. По его словам, в остальном все было "очень плохо", передает портал DW.

Более того, Кикабидзе вспомнил чувство радости после распада СССР. "Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню", – поведал он.

При этом артист, который не ездит в Россию, гастролирует в бывших союзных республиках с концертной программой и зарабатывает внушительные гонорары. Получается, материальное благополучие Вахтанга Константиновича строится на популярности советских фильмов "Не горюй!", "Мимино" и других.

Нынешние выпады актера в адрес СССР – это еще и смачный плевок в сторону предков. Известно, что зимой 1942 года в боях под Керчью пропал без вести отец артиста, младший лейтенант Константин Кикабидзе.

Солдат пожертвовал жизнью, защищая Родину, как и миллионы других бойцов разных национальностей. И вот теперь Вахтанг Кикабидзе попирает память собственного отца.

Остается лишь гадать, откуда у советских деятелей культуры эта неприкрытая ненависть, заставляющая плевать на то, что когда-то им было дорого. Вероятно, это риторический вопрос.