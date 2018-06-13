Отец публично опозорил Порошенко

В Сети разгорелся скандал из-за фото президента Украины Петра Порошенко со своим отцом Алексеем Ивановичем. Пользователи обратили внимание на то, что родитель главы государства носит незаслуженные награды.

На своей странице в Facebook Порошенко выложил снимок с отцом в честь дня рождения Алексея Ивановича. "Для меня этот день особенный, потому что сегодня годовщина безвиза, а также потому, что я подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде", а еще потому, что сегодня мой отец празднует свой день рождения. Долгих лет жизни, папа!" – написал украинский лидер.

При этом на фото видно, что на груди пожилого мужчины – звезды Героя СССР и Героя Социалистического Труда. Пользователи соцсетей возмутились тем, что Порошенко-старший надел награды, которыми не был отмечен. Такого позора президент Украины явно не ожидал, публикуя снимок.

"Потрошенко разместил в Facebook фото своего папаши. На фото папаша со звездой Героя Советского Союза и Героя Украины. Ни Героем Советского Союза, ни Героем Социалистического Труда это г… никогда не было. Списки есть в открытом доступе, можете проверить (орфография автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала пользователь Twitter со ссылкой на журналиста Александра Роджерса. "Подозреваю, что звезды напрокат взяли – сфотографироваться!", "Это у них семейное!", "Ряженый", – возмутились другие пользователи соцсети.



Потрошенко разместил в фейсбуке фото своего папаши.На фото папаша со звездой Героя Советского Союза и Героя Украины.Ни Героем Советского Союза, ни Героем Социалистического Труда это г..никогда не было (списки есть в открытом доступе,можете проверить.Александр Роджерс. pic.twitter.com/8TV2G8d2kp — Галина (@_Alina_35_) 12 июня 2018 г.

По словам некоторых блогеров, не исключено, что родитель президента Украины носит звезду Героя казачества. Коллекционер и фалерист Андрей Боечко написал, что детально разбирался в вопросе. "Это звезда Героя казачества. Это такой себе значок, похожий на Героя СССР", – сообщил Боечко.



Известно, что Алексей Порошенко является Героем Украины. Кроме того, он награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, орденом "Знак Почета", медалью "За трудовое отличие" и медалью в ознаменование 100-й годовщины рождения Ленина.

