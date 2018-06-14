Как будет повышаться пенсионный возраст в России

Пенсионная реформа, о которой объявил премьер Дмитрий Медведев, позволит увеличить выплаты нынешним пенсионерам на тысячу рублей в год. Между тем Dni.Ru узнали, как будет повышаться пенсионный возраст и кому стоит готовиться уйти на заслуженный отдых чуть позже, чем предполагалось.

Какой вариант пенсионной реформы выберут власти, пока до конца не ясно. Очевидно, что одномоментного повышения возраста выхода на пенсию не будет. Пока основной план, предложенный правительством, выглядит так: в 2019 году начнется переходный период, который продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

В эти годы пенсионный возраст будет подниматься пошагово и к концу периода составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Дмитрий Медведев заверил, что изменения будут плавными и повышение пройдет постепенно.

В частности, родившиеся в 1959 году мужчины и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960-го и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно.

Таким образом, у молодого поколения россиян впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам пенсионного возраста. А правительству этот шаг позволит сэкономить и перенести часть денег на повышение выплат нынешним пенсионерам.

"Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе и потому, что созданы условия для решения задачи по увеличению продолжительности жизни в рамках программы "80+", – сказал Медведев.

По его словам, нынешние льготы по возрасту для выхода на пенсию сохранятся. Речь идет о людях, занятых на вредных производствах, женщинах с пятью и более детьми, инвалидах, чернобыльцах, работниках с Крайнего Севера.