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Общество

Как будет повышаться пенсионный возраст в России

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock
Пенсионная реформа, о которой объявил премьер Дмитрий Медведев, позволит увеличить выплаты нынешним пенсионерам на тысячу рублей в год. Между тем Dni.Ru узнали, как будет повышаться пенсионный возраст и кому стоит готовиться уйти на заслуженный отдых чуть позже, чем предполагалось.

Продолжение: Кудрин ликует: наконец-то повысили пенсионный возраст
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Какой вариант пенсионной реформы выберут власти, пока до конца не ясно. Очевидно, что одномоментного повышения возраста выхода на пенсию не будет. Пока основной план, предложенный правительством, выглядит так: в 2019 году начнется переходный период, который продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

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В эти годы пенсионный возраст будет подниматься пошагово и к концу периода составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Дмитрий Медведев заверил, что изменения будут плавными и повышение пройдет постепенно.

В частности, родившиеся в 1959 году мужчины и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960-го и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно.

Таким образом, у молодого поколения россиян впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам пенсионного возраста. А правительству этот шаг позволит сэкономить и перенести часть денег на повышение выплат нынешним пенсионерам.


"Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе и потому, что созданы условия для решения задачи по увеличению продолжительности жизни в рамках программы "80+", – сказал Медведев.

По его словам, нынешние льготы по возрасту для выхода на пенсию сохранятся. Речь идет о людях, занятых на вредных производствах, женщинах с пятью и более детьми, инвалидах, чернобыльцах, работниках с Крайнего Севера.

Автор: Александр Комаров14 июня 2018, 14:18
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