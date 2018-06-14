Как будет повышаться пенсионный возраст в России
Какой вариант пенсионной реформы выберут власти, пока до конца не ясно. Очевидно, что одномоментного повышения возраста выхода на пенсию не будет. Пока основной план, предложенный правительством, выглядит так: в 2019 году начнется переходный период, который продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.
В эти годы пенсионный возраст будет подниматься пошагово и к концу периода составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Дмитрий Медведев заверил, что изменения будут плавными и повышение пройдет постепенно.
В частности, родившиеся в 1959 году мужчины и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960-го и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно.
Таким образом, у молодого поколения россиян впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам пенсионного возраста. А правительству этот шаг позволит сэкономить и перенести часть денег на повышение выплат нынешним пенсионерам.
Законопроект о повышении пенсионного возраста одобрили в правительстве РФ https://t.co/cBuUt7VmNp #Белоусов #пенсия #закон— Росбалт (@rosbaltru) 14 июня 2018 г.
"Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе и потому, что созданы условия для решения задачи по увеличению продолжительности жизни в рамках программы "80+", – сказал Медведев.
По его словам, нынешние льготы по возрасту для выхода на пенсию сохранятся. Речь идет о людях, занятых на вредных производствах, женщинах с пятью и более детьми, инвалидах, чернобыльцах, работниках с Крайнего Севера.
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