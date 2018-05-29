Отказ от мужчин позволил британке прожить 106 лет

Мужчины вредны для здоровья. Жительница Великобритании уверена, что ее долголетие объясняется отказом от общения с представителями сильного пола.



Уроженка Шеффилда считает, что избежала стрессов и многих неприятностей, которые поджидают вступивших в брак, благодаря полному отказу от общения с мужчинами. Мэдлин Дай ни разу в жизни не была на свиданиях, а в паб впервые забрела в 90-летнем возрасте.

"Кто бы ни спросил ее о прошлых романах или о том, есть ли у нее муж, она всегда отвечает: "У меня никогда такого не было, поэтому я до сих пор жива", – рассказала 80-летняя племянница британки.

Мэдлин родилась в 1912 году в городе Хели. Она жила в своем доме в одиночестве до 103 лет, после чего была вынуждена нанять сиделку. Родственники мисс Дай восхищаются тем, что в свои годы она не использует трость, самостоятельно одевается, активно двигается и общается с окружающими, пишет Mirror.

Есть у британцев и другие методы для продления жизни. Столетняя жительница Туманного Альбиона Дорис Олив Неттинг уверена, что долголетие ей обеспечило пиво. У нее привычка – выпивать ежедневно по бокалу Guinness.

Ранее австралийские исследователи выяснили, что профессиональные занятия интеллектуальными видами спорта положительно влияют на здоровье. Так, увлечение шахматами повышает продолжительность жизни на семь и более лет.

Полученные результаты авторы исследования связывают с тем, что профессиональная игра в интеллектуальном спорте требует повышенных умственных способностей. Более того, для улучшения когнитивных показателей шахматистам, как и другим спортсменам, необходимо следить за здоровьем.

