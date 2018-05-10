"Строителя" Мутко отправляют на пенсию

Бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин прокомментировал возможное назначение экс-министра спорта Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. По его словам, он не может согласиться с этой кандидатурой.

"Я Мутко бы никогда не назначил вице-премьером по строительству", – заявил Грудинин. По его словам, у Мутко "хорошо бы получилась должность пенсионера". "Он должен уйти на пенсию, это точно", – сказал предприниматель в эфире НСН.

Впрочем, к другим кандидатам, которых Дмитрий Медведев зовет в новое правительство, у Грудинина вопросов нет: он назвал их "зарекомендовавшими себя специалистами". Среди них – Татьяна Голикова, которая получить в новом кабмине должность вице-премьера по вопросам здравоохранения и социальной политики, Дмитрия Козака (промышленность и энергетика), Алексей Гордеев (вице-премьер по агропромышленному комплексу).

По словам бывшего кандидата в президенты России, Татьяна Голикова зарекомендовала себя успешным руководителем в ходе работы в Счетной палатке. "Козак тоже специалист. А Гордеев вообще супер-специалист в той отрасли, куда его назначили", – добавил Грудинин.

Напомним, первое правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 7 мая, сразу же после инаугурации президента Владимира Путина. В тот же день были объявлены возможные кандидатуры на должности вице-премьеров. В скором времени стоит ожидать оглашения претендентов на посты федеральных министров.

Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства. Просто смотрите на реакцию в зале pic.twitter.com/cOew232qYj — Sports.ru (@sportsru) 7 мая 2018 г.

Напомним, Виталий Мутко руководил министерством спорта, туризма и молодежной политики с 2008 по 2012 годы, затем до октября 2016 года - министерством спорта. В октябре 2016 года его назначили заместителем председателя правительства России.

В декабре прошлого года на фоне допинг-скандала вокруг российских атлетов Международный олимпийский комитет своим решением вынес Мутко пожизненный запрет на посещение соревнований.