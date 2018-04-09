Погрязший в гей-связях Ляшко решил жениться

Скандально известный депутат Верховной рады Олег Ляшко, которого давно подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил о намерении жениться. Связать себя узами законного брака он решил со своей подругой жизни и матери его уже взрослого ребенка Роситой Сайранен.

прочитано 660 раз