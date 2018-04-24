Прощание с Дорошиной Кейт Миддлтон родила сына ММКФ Конфликт в Сирии Дом-2

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Общество

Награда Ватикана Путину возмутила поляков

Владимир Путин. Фото: Dni.Ru
Варшава удивлена намерением Ватикана вручить "Золотую пальму" Владимиру Путину. Католическая церковь удостоила российского лидера награды за усилия, направленные на установление мира на Ближнем Востоке. 
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Планы Ватикана вызнала польская Gazeta Wyborcza. Намерения церковных иерархов удивляют авторов статьи: они не понимают, как можно награждать "Золотой пальмой" союзника президента Сирии Башара Асада.

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Польский журналист утверждает, что получил доступ к дипломатическому докладу, составленному по итогам представителей Ватикана в Москву. В российской столице они несколько дней назад встретились с митрополитом Илларионом. По информации из неофициальных каналов Владимир Путин уже согласился на получение "Золотой пальмы", отмечает газета.

Сообщается также, что российский президент готов приехать в Ассизи, где традиционно вручается премия. Однако, как пишет автор статьи, Путин хочет, чтобы торжество вручения награды сохранило духовный характер – по этой причине в поездке его будет сопровождать высокий представитель Русской православной церкви.

Почетная награда "Золотая пальма" присуждается Ватиканом с 80-х годов прошлого века обществом ASSISI PAX Internationa. Отмечается, что она призвана увековечить встречу Иоанна Павла Второго с представителями разных религий, которая произошла в 1986 году. Тогда они сообща молились в Ассизи за мир. Эту награду в свое время получили Михаил Горбачев, Рональд Рейган и Бенедикт XVI.

Итальянская сторона информацию, полученную изданием, подтвердила. "Мы хотим наградить кого-то из России, занимающего самый высокий ранг. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы им стал президент Путин. В связи с организационными вопросами, безопасностью и по другим соображениям мы не можем этого окончательно подтвердить", – цитирует газета представителя ASSISI PAX International Пьетро Матарези.

Награда традиционно вручается в июне. Однако в случае с Путиным, по мнению представителей фонда, церемонию могут перенести на октябрь.

Автор: Андрей Евлампиев24 апреля 2018, 20:06
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