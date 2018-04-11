В небе над США заметили "самолет Судного дня"

В небе над штатом Индиана был замечен Boeing E-4B Nightwatch, известный как "самолет Судного дня", передает RT. Аппарат предназначен для высшего руководства США и представляет собой командный центр, способный функционировать даже в условиях обмена ядерными ударами.

Airborne from Wright-Patterson?!



���� US Air Force

E-4B Nightwatch

73-1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 11 апреля 2018 г.