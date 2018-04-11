Участница шоу оторвала себе нос в прямом эфире

Жительница Великобритании Джейн Хардман, страдающая от гранулематоза Вегенера, продемонстрировала, что с ней сделала болезнь. В прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year она сняла накладной нос.

Недуг лишил Джейн носа, однако врачи создали для нее косметический протез на магнитах, сообщает Eg.Ru. Магнитные крепежи медики вживили пациентке в кости лицевого черепа. Женщина показала, как это выглядит воочию, отстегнув нос и прикрепив потом обратно.

Британка отметила, что самое сложное – необходимость контролировать себя при желании чихнуть. Однажды в такой момент ее нос отлетел, сообщает сайт "Комсомольская правда". Гранулематоз Вегенера захватывает мелкие и средние кровеносные сосуды с вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, легких и других органов.