Полицейский работал проституткой на больничном

Курьезный инцидент произошел в британском графстве Сассекс. Там полицейского уволили за занятие проституцией.

Ричарда Холдера обвинили в грубом нарушении служебных обязанностей. От должности мужчину отстранили согласно решению на дисциплинарном слушании по его делу.

Начальник Холдера сообщил, что его подчиненный размещал объявления об оказании платных секс-услуг на одном из сайтов. Коп привлекал потенциальных клиентов псевдонимом "сладкие ощущения", обещая райское наслаждение.

Клиентов Ричард принимал у себя дома. Примечательно, что все это происходило, когда официально полицейский находился на больничном, сообщает The Telegraph. Представитель Холдера заявил, что провинившийся страж порядка раскаивается в содеянном и в отставку уходит добровольно.

Это не первый случай в сассекской полиции, когда сотрудника обвиняют в неподобающем поведении. Так, в конце 2016 года другой полицейский из был уволен за рекламу своих секс-услуг в Сети. Он также был в это время на больничном.

Отметим, что подобные случаи зафиксированы и в России. Как писали Dni.Ru, летом 2017 года в Москве задержали сотрудницу правоохранительных органов по подозрению в занятии проституцией. В ее сумочке кроме обычного "рабочего" набора путаны – интимный гель, чулки, контрацептивы – было найдено служебное удостоверение старшего сержанта МВД России по Саратовской области.