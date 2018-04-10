Чем опасны безналичные деньги
О том, как вести себя в этом новом мире, Dni.Ru спросили у президента Коллегии адвокатов “Розенберг, Хазова и партнеры”, адвоката Евгения Розенберг.
Как выяснилось, буквально, в российском законодательстве ничего не поменялось. Просто наши граждане не привыкли объяснять источники своих доходов, но сейчас приходит новое время, когда об этом придется задумываться не только олигархам, но и простым гражданам. "Это абсолютно цивилизованный подход. Во всем мире государство стремится контролировать доходы граждан и собирать налоги. Вот, наконец, дело дошло и до нас с вами. Но, с непривычки, какие-то люди тут же придали этому естественному порядку вещей драматизма, заявив, что все поступления на пластиковую карту являются доходом и облагаются налогом, а это не так", - объясняет Евгений Розенберг.
В статье 217 налогового кодекса Российской Федерации перечислены доходы, освобождаемые от налогообложения. Например, это государственные пособия, пенсии и стипендии; компенсации за неиспользованный отпуск; вознаграждения донорам; доходы, получаемые от продажи выращенной продукции животноводства и растениеводства; доходы, получаемые от физических лиц в порядке наследования и алименты; призы, полученные спортсменами; доходы, получаемые в порядке дарения от членов семьи и близких родственников. И многие другие доходы, со списком которых нужно ознакомиться, освобождены от уплаты налогов с физических лиц. Однако, если вы сдаете квартиру, кто-то посторонний подарил вам автомобиль, вы выиграли крупную сумму в лотерею – человек обязан заплатить налоги с такого дохода.
Откуда же тогда столько эмоций? "Все дело в том, что культуры платить налоги и спать спокойно у нас нет. На каждом шагу мы встречаем предложение кинуть деньги на карту: на рынках и в магазинах, при покупках через интернет. И эти деньги никем не контролируются. Сейчас, когда такая возможность появилась, государство воспользуется своим правом", – уверен адвокат.
В сети уже ходят "страшные" истории о том, как банк блокирует деньги, перечисленные между родственниками. Но, по словам эксперта, бояться нечего. "Если вам перевели денежные средства с которых ранее уплачен налог, то конечно его повторная оплата не потребуется. Просто надо быть готовым к тому, что по запросу банка придется подтвердить источник получения денежных средств и то, что при их получении налог уже был уплачен", – предупреждает Розенберг.
Одним словом, если вы законопослушны и не обналичиваете какие-то непонятные деньги, не пытаетесь скрыть доходы, вам совершенно нечего бояться.
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