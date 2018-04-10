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Общество

Украина грезит об исчезновении России

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmytro Smolyenko
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак выразил надежду на "скорое исчезновение России". Об этом он заявил во время общения с местными СМИ.
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Высокопоставленный чиновник прокомментировал свое недавнее выступление в телеэфире. Грымчак надеется на то, что такого государства, как Россия, не будет.

Он добавил, что на одном из эфиров до него дозвонился житель Москвы и начал рассказывать, что Украины не существует. "С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоваться жизни", – приводит слова политика РИА ФАН.

Отметим, что это не первое подобное высказывание украинского замминистра. Ранее Грымчак заявил о "трехсотлетней" войне с Россией. В интервью каналу "112 Украина" он высказал мнение о том, что наша страна пытается "дестабилизировать обстановку" на территории Незалежной.

По словам политика, "попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом" продолжатся на территории всей страны "без исключений". При этом он считает, что противостояние между государствами сохранится и после завершения конфликта на востоке Украины.

Грымчак призывал усилить санкционное давление на Россию для урегулирования ситуации в Донбассе и "возвращения" Крыма. По его словам, Москва "должна заплатить очень и очень дорого за свою политику".
Автор: Валерия Нарская10 апреля 2018, 10:41

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