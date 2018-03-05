"Рекорд тысячелетия": синоптики сделали неутешительный прогноз для Москвы

Жителей столицы снова заморозит. Март в Москве станет самым холодным в новом тысячелетии.

Московское небо очистится от снеговых туч, и в столицу снова придут морозы. Уже 6 марта столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже нуля.

Температура в столичном регионе сравняется с мартовской нормой заполярного Нарьян-Мара, сообщили центре погоды "Фобос". Уже днем в центр Русской равнины вернется малооблачная погода, 6–7 марта показания термометров понизятся до минус 17-19 градусов. Днем в столице будет около 7 градусов мороза, что характерно для января.

"Ниже минус 15 градусов столбики термометров опускаются раз в семь лет, ниже минус 20 – почти в два раза реже. Так что 6-7 марта будут самыми морозными в XXI веке", – отмечается в сообщении синоптиков.

О погодных рекордах рассказал и замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Он напомнил, что только за один день 4 марта в Москве выпало 11,5 миллиметра осадков – при месячной норме в 34 миллиметра.

"Все говорят, что это самый снежный день за все время наблюдений, но в этот же день в 2013 году выпало 18 миллиметров. Этот рекорд мы еще не побили. Что касается температуры, в ночь на 6 марта ожидается 15-20 градусов ниже нуля. В ночь на 7-е будет -13...-18, такая же погода сохранится и в ночь на 8 марта", – цитирует синоптика RT. Цыганков напомнил, что абсолютный минимум для 7 марта – минус 27,8 градуса – был зафиксирован в 1889 году. А 8 марта 1898 года температура опустилась до 32,1 градуса мороза.

Городские службы столицы справились с обильным снегопадом, который обрушился на Москву в первые выходные марта, заявил заммэра Москвы по вопросам благоустройства Петр Бирюков. По его словам, на улицах не было пробок, тротуары почищены. Снежные заносы на улицах расчищают 11 тысяч единиц техники. Как сообщали метеорологи, в городе выпало около 40% месячной нормы осадков.