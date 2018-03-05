"Рекорд тысячелетия": синоптики сделали неутешительный прогноз для Москвы

Битва за "Оскар" 56-летняя жена родила Виторгану Скандал на дебатах Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Понедельник 5 марта
Лента новостей
15:07
На Патриках появилось новое винное место
15:06
Как укрепить отношения с помощью ссор
15:03
Как защитить здоровье в период эпидемий
15:00
В Киеве рассказали о бегстве Порошенко после побоища у Рады
14:57
Разбитый корабль пришельцев обнаружили в Антарктике
14:55
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
14:32
В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
13:47
Под Волгоградом грузчик похитил ребенка своих работодателей
13:46
В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
13:43
Куда пропала красавица Оксана из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"
13:36
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
13:23
Анна Седокова осталась без дочери
12:48
Водитель увез сбитую девочку в торговый центр (видео)
12:40
Озвучены зарплаты российских чиновников
12:39
Помощник Путина заявил о готовности отключить Россию от Сети
12:37
ЦКАД-5: Группа компаний "АРКС" приступила к возведению последней опоры на мосту через реку Истра
12:35
Анджелина Джоли пропала: Чем обернулась весть о романе Питта и Энистон
12:32
Зарядить телефон за 30 секунд: создан самый быстрый аккумулятор
11:43
Виторган о новорожденной дочери: Жаль, не увидим ее в полном расцвете
11:38
Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
11:38
Выпотрошившая Аршавина Барановская отказывается от помощи
11:32
В Челябинске во дворе дома лежал труп школьника с темным прошлым
11:28
МОК получил звонкую пощечину на "Оскаре" из-за России
11:20
Под Москвой полиция нашла 2,8 килограмма героина
11:00
Последствия смертельной аварии под Москвой сняли на видео
10:42
Волочкова с задранной юбкой показала круглый живот
10:21
Знаменитый футболист вынуждает свою мать бомжевать
10:11
Под Псковом при пожаре погибли двое маленьких детей
10:11
Найден убивающий рак вирус
09:49
Жуткие платья премии "Оскар"
09:45
Лиза Боярская о раке: Болезнь стремительно прогрессирует
09:44
В Челябинске у известных рокеров украли трусы
09:43
В Петербурге росгвардеец зарезал агрессивного бультерьера
09:26
В Магадане восемь воспитанников детского сада обожгли глаза
09:21
Излишняя страсть Иглесиаса к дочке от Курниковой ввела в ступор
09:04
Очевидцы сняли на видео горящий офис микрозаймов
08:56
В Киеве похитили памятник Лесе Украинке
08:54
Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек
08:53
Пришедший в себя Осин объявил о свадьбе
08:44
МКАД парализовало после массовой аварии (видео)
08:36
В Югре сорвали премьеру фильма "Довлатов"
08:30
"Гордая" Украина пожаловалась на дорогой газ из ЕC
08:22
Спряталась за жабо: Лобода скрывает беременность от 57-летнего певца
08:22
Мужчина с ружьем напал на аптеку в Москве
07:47
Названы лауреаты "Оскара-2018"
07:42
В ДТП с автобусами под Москвой погибли люди
07:24
Гильермо дель Торо получил "Оскар" за лучшую режиссуру
06:57
Гей-драма победила на юбилейном "Оскаре"
05:32
У Звягинцева вырвали "Оскар"
05:01
Предателю Родченкову посвятили "Оскар"
04:55
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
04:33
Дженнифер Лоуренс досрочно назвали лучшей актрисой
03:46
Постаревшая Сальма Хайек поразила безвкусицей на "Оскаре"
02:39
В Лос-Анджелесе проходит 90-я церемония премии "Оскар"
18:00
На севере Лондона произошел взрыв
17:49
В Москве попытались ограбить депутата Госдумы
17:35
Ольге Бузовой стало плохо после концерта
17:00
На Собчак напали на дне рождения Горбачева
16:51
Под Воронежем загорелся идущий на Украину газопровод
16:24
Пилоты посадили самолет с развалившимся в воздухе двигателем (видео)
16:00
Акушер-гинеколог объяснила "нереальные" роды 56-летней жены Виторгана
15:37
Звезду "Дома-2" обвинили в алкоголизме
15:14
В небе над Уралом взорвался суперболид (видео)
15:01
В подмосковном лесу насмерть замерз пьяный подросток
14:54
Настя Рыбка выдала желаемое за действительное
14:47
Известный футболист найден мертвым в номере отеля
14:20
Молиться и ставить свечки: близкие напугали словами о Гребенщикове
14:17
Госдума обеспечит реализацию послания президента
13:58
Муж Бородиной указал на ее неверность
13:34
У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника
12:57
Бориса Гребенщикова доставили в реанимацию
12:42
Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом
12:19
Бразильянка повалила и избила российскую спортсменку (видео)
11:58
У стен Кремля поймали сошедшего с ума американца
11:28
Страдающую от боли Дану Борисову обругали за волосатые ноги
10:58
Бузова возмутила нацистским приветствием на Камчатке
10:35
Ани Лорак вернула старый долг Уитни Хьюстон
10:28
Главные претенденты на "Оскар-2018"
10:27
Ковальчук заявила об измене мужа
01:08
"Оскар-2018": сколько стоит выход на дорожку
18:53
История любви 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены
18:51
Москвичей предупредили о страшной метели
18:42
Бузова ответила на эротические фантазии Нагиева
17:28
В центре Москвы фургон насмерть сбил женщину и скрылся
17:15
56-летняя жена сама родила дочь 78-летнему Виторгану
16:48
Раскрыта особая связь Малахова и Шурыгиной
16:08
Дочь Владимира Винокура тяжело больна
15:43
Под Москвой женщины продавали секс-рабыню
15:43
Винокура разорвало в страшной аварии
15:15
Мужчинам "Дома-2" разрешили жестоко избивать женщин
14:48
Салатовая ветка метро идет на север
14:20
Пегова находится под контролем врачей
14:14
Звягинцев получил престижную кинопремию
14:03
Найдена самая красивая дальнобойщица
13:41
Под Москвой электричка сбила женщину с ребенком
13:24
"Встал не с той ноги": в театре равнодушно отнеслись к истерике Домогарова
12:38
Троянова ошарашила признанием о смерти сына
12:17
Россиянам напомнили о длинных выходных
11:48
Орбакайте высказалась о состоянии высохшей Пугачевой
11:23
Дело идет к свадьбе: Шепелев привел любовницу к Нетребко
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника
Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
56-летняя жена сама родила дочь 78-летнему Виторгану
Собчак поймали на лжи после нападения
Акушер-гинеколог объяснила "нереальные" роды 56-летней жены Виторгана
Общество

"Рекорд тысячелетия": синоптики сделали неутешительный прогноз для Москвы

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Жителей столицы снова заморозит. Март в Москве станет самым холодным в новом тысячелетии. 
прочитано 1893 раза

Московское небо очистится от снеговых туч, и в столицу снова придут морозы. Уже 6 марта столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже нуля.

ПО ТЕМЕ

Москва встретит первые выходные весны снегопадом

В Москву придут аномальные морозы

Температура в столичном регионе сравняется с мартовской нормой заполярного Нарьян-Мара, сообщили центре погоды "Фобос". Уже днем в центр Русской равнины вернется малооблачная погода, 6–7 марта показания термометров понизятся до минус 17-19 градусов. Днем в столице будет около 7 градусов мороза, что характерно для января.

"Ниже минус 15 градусов столбики термометров опускаются раз в семь лет, ниже минус 20 – почти в два раза реже. Так что 6-7 марта будут самыми морозными в XXI веке", – отмечается в сообщении синоптиков.

О погодных рекордах рассказал и замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Он напомнил, что только за один день 4 марта в Москве выпало 11,5 миллиметра осадков – при месячной норме в 34 миллиметра.

"Все говорят, что это самый снежный день за все время наблюдений, но в этот же день в 2013 году выпало 18 миллиметров. Этот рекорд мы еще не побили. Что касается температуры, в ночь на 6 марта ожидается 15-20 градусов ниже нуля. В ночь на 7-е будет -13...-18, такая же погода сохранится и в ночь на 8 марта", – цитирует синоптика RT. Цыганков напомнил, что абсолютный минимум для 7 марта – минус 27,8 градуса – был зафиксирован в 1889 году. А 8 марта 1898 года температура опустилась до 32,1 градуса мороза.

Городские службы столицы справились с обильным снегопадом, который обрушился на Москву в первые выходные марта, заявил заммэра Москвы по вопросам благоустройства Петр Бирюков. По его словам, на улицах не было пробок, тротуары почищены. Снежные заносы на улицах расчищают 11 тысяч единиц техники. Как сообщали метеорологи, в городе выпало около 40% месячной нормы осадков.

Автор: Андрей Евлампиев5 марта 2018, 13:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Муаммар Каддафи
Переполох на Западе: Трамп и Меркель в шоке от послания Путина
Побег в Россию пошел Януковичу на пользу
Украина в горячке от слов Путина потеряла ракеты

Шоу-бизнес

Анна Седокова осталась без дочери
Анджелина Джоли пропала: Чем обернулась весть о романе Питта и Энистон
Виторган о новорожденной дочери: Жаль, не увидим ее в полном расцвете
Выпотрошившая Аршавина Барановская отказывается от помощи

Проишествия

В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
На Собчак напали на дне рождения Горбачева
Пилоты посадили самолет с развалившимся в воздухе двигателем (видео)
У стен Кремля поймали сошедшего с ума американца

Lifestyle

В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
Куда пропала красавица Оксана из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"
Названы лауреаты "Оскара-2018"
Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек
Шоу-бизнес

Постаревшая Сальма Хайек поразила безвкусицей на "Оскаре"

Актриса выбрала странный наряд для красной дорожке
Шоу-бизнес

Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов

Примадонна подзаработала на частной свадьбе
Hi-tech

Помощник Путина заявил о готовности отключить Россию от Сети

Такая возможность существует
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли пропала: Чем обернулась весть о романе Питта и Энистон

Почему актриса пропустила церемонию награждения "Оскара"

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска
Совет на выходные

Фоторепортажи

Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
Жуткие платья премии "Оскар"
История любви 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены

Спорт

Дацюк после победы на Олимпиаде отдал золото монашкам
Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым
Знаменитый футболист вынуждает свою мать бомжевать
Бразильянка повалила и избила российскую спортсменку (видео)

Регионы

Под Волгоградом грузчик похитил ребенка своих работодателей
В Петербурге росгвардеец зарезал агрессивного бультерьера
В небе над Уралом взорвался суперболид (видео)
Безумные регионы: в Омске взбешенная мать воспитывала ребенка кухонным ножом
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru