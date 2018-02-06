Где прячутся российские маньяки

Глава Следственного комитета России раскритиковал закон о декриминализации побоев. Александр Бастрыкин недоволен инициативой парламентариев.

По словам начальника ведомства, теперь маньяки и насильники орудуют не на улицах, а в семьях. "Мы задушили уличную преступность против детей. Мы побороли, маньяков на улице уже нет, но они переместились в семьи, причем в приемные семьи", – заявил Бастрыкин на коллегии Следственного комитета.

"Года полтора назад был внесен, хотя мы были против, закон о домашнем насилии. Исключили, я так понял, эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие", – приводит слова Бастрыкина агентство "Интерфакс". Глава Следственного комитета предложил законодателям вернуться к обсуждению закона о декриминализации насилия.

Заявление Александра Бастрыкина задело депутата Госдумы Виталия Милонова. Парламентарию не понравилось, что глава СК считает, будто насильники и маньяки теперь третируют приемных детей.

"Я сам воспитываю приемных детей, и у меня таких проблем нет. И те мои друзья, которые также занимаются воспитанием приемных детей, о них не слышали. А вообще, на мой взгляд, закон о декриминализации домашнего насилия вряд ли будет подвергаться пересмотру. Это происходит тогда, когда президент или правительство выступают с этой идеей, и она обсуждается. Пока такой дискуссии у нас нет", – приводит слова Виталия Милонова радиостанция НСН.

Напомним, закон о декриминализации домашнего насилия, согласно исследованию общественного мнения по законотворчеству Госдумы VII созыва, который был подготовлен специалистами экспертно-аналитического центра РАНХиГС, вызывал у граждан огромный интерес. Наряду с законами о реновации и о так называемых "группах смерти" он вошел в тройку самых изучаемых россиянами законов.