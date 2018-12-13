Названы мечты россиян перед Новым годом

Специалисты выяснили, о чем мужчины и женщины в России мечтают в новогоднюю ночь. В результатах исследования говорится о здоровье, счастье, благополучии и уверенности в завтрашнем дне.
Примечательно, что большинство россиян желают себе и близким здоровья. Второе место в общем рейтинге заняли респонденты, которые хотят зарабатывать много денег. Замыкают тройку лидеров те, кто мечтает о благополучии во всех смыслах этого слова, пишет телеканал "360".
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