Украинские гастарбайтеры попали в рабство в Европе

Изнурительный труд за копейки по 18 часов в сутки и штрафы за малейшую провинность. В таких рабских условиях работают украинцы, отправившиеся на заработки в Польшу и Венгрию.

Упрощенная схема трудоустройства для граждан Украины действует в двух странах ЕС – Польше и Венгрии. Там не требуется рабочая виза. Однако приехавшим туда украинцам предлагают только низкоквалифицированную работу на срок до трех месяцев.

Украинские СМИ собрали истории своих соотечественников, которые отправились на заработки, наслушавшись рассказов о "космических", по местным меркам, зарплатах. Однако зарплата гастарбайтера оказалась копеечной в сравнении с ценами в европейских странах. Кроме того, к приезжим с Украины относятся, как к рабам. Условия труда, по рассказам попавших в лапы местных дельцов, просто ужасные.

"Мы для них просто рабы, дешевая рабочая сила. Так, как приходится тут вкалывать, даже рабы на галерах, наверное, не впахивали", – пожаловалась журналистам получившая работу в Гданьске Мария Тарнавская. Она проводит в холодном цеху обработки и фасовки куриных лапок по 16-18 часов в сутки.

Многие попадают буквально в рабство, не прочитав внимательно условия контракта. Нередки и уловки мошенников с документами. Имеющие печальный опыт работы в Польше и Венгрии советуют тем, кто решился попытать счастья, ни в коем случае не отдавать никому свои документы.

Украинец Юрий Ардель, работающий на строительстве цеха под Варшавой, подчеркнул: особенно тяжело на низкоквалифицированной работе приходится женщинам, которых руководство ни во что не ставит. Ситуация осложняется многочисленными штрафами и вычетами. Наказывают за перекуры, вычитают из зарплаты перерывы на обед. Если рабочий не выдерживает и увольняется раньше оговоренных в контракте трех месяцев, зарплату ему не выдают, пишет "Страна.ua".