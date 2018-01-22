Украине предложили неожиданный способ сэкономить на газе

Украина выйдет на самообеспечение газом только в том случае, если сократит число потребителей. Эксперты отреагировали на заявление украинского премьера Гройсмана о том, что Киев прекратит импортировать голубое топливо через три года.

Украина добывает около 20 миллиардов кубометров газа в год, тогда как потребности страны в голубом топливе составляли 60 миллиардов. Эта цифра была корректной для 2008 года – так что Киев закупал у Москвы примерно 33 миллиарда, в соответствии с подписанным контрактом, одним из пунктов которого был принцип "бери или плати".

"В 2009 году потребление газа упало на 14 миллиардов кубов, тогда был очередной виток мирового кризиса. После так называемой революции достоинства потребление рухнуло в полтора раза. В прошлом году еще снизилось примерно на два миллиарда кубов", – отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По словам эксперта, если потребление газа будет снижаться такими темпами, года через три-четыре Украине не нужно будет покупать газ – ей будет хватать собственной добычи.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с заявлением в эфире телеканала ICTV. "Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом. Как только это произойдет, мы на 20-30% сможем уменьшить цену газа", – сказал чиновник.

Комментируя это высказывание, Фролов напомнил: Украина периодически заявляет о том, что обнаружила новые месторождения на шельфе. Запасы последнего из них оценили в 36 миллиардов кубометров. Однако до сих пор неясно, когда месторождения смогут дать голубое топливо стране.

Эксперт также отметил, что еще во времена Януковича украинские власти собирались вывести Украину на самообеспечение за счет сланцевого газа. Его не нашли ни в Польше, ни в Великобритании, Прибалтике или Румынии, но украинцы почему-то были уверены, что у них найдут. Дело кончилось тем, что Киеву снова пришлось договариваться о поставках с Москвой, подчеркнул эксперт в интервью RT.