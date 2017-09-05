Берега Норвегии атаковали загадочные желеобразные шары

Океанологи продолжают биться над разгадкой происхождения таинственных желеобразных шаров метрового диаметра, которые попадаются на глубинах до 20 метров у берегов Скандинавского полуострова еще с начала прошлого десятилетия, передает Flashnord. Большинство шаров встречается на берегу Норвегии, но заплывают они и в территориальные воды Швеции. Впрочем, известно об этих объектах только со слов очевидцев и по их фотографиям – в руки ученых эти объекты, чем бы они ни были, так и не попали.

Ученые насчитали полтора десятка встреч очевидцев с загадочными шарами, причем половина приходится на лето 2017 года. Специалисты уверены, что всплеск интереса к этой теме связан с тем, что снимки подобных шаров охотно публикуются в местной прессе.

Дайверов, которые столкнутся с "неопознанными плавающими объектами", просят отрезать от них небольшой фрагмент и поместить в морозильник, после чего связаться с сотрудниками института. Пока океанологи могут только строить предположения, что это такое.

Похожие на желе полупрозрачные шары могут быть скоплениями яиц гигантских кальмаров или пустыми яичными мешками, считают ученые. Впрочем, представители видов, следами жизнедеятельности которых могут быть такие шары, обитают на значительно больших глубинах и редко встречаются в субполярных широтах.