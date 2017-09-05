В Москве объявлен желтый уровень угрозы

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, скорость ветра в Москве 5 сентября может достигать 17 метров в секунду. В городе объявлен желтый уровень опасности, передает сетевое издание m24.ru.
Водителям рекомендовано воздержаться от резких маневров на дорогах и не парковать машины возле деревьев. Пешеходам следует опасаться шатких конструкций и рекламных щитов.
Радиолюбитель из Нижнего Тагила предложил свою версию трагедии, произошедшей в 1959 году
Исполнительница наслаждается Москвой
Александр Орлов рассказал о том, как изменилась его жизнь после громкого инцидента
Подросток, открывший стрельбу в подмосковной школе, заранее все спланировал